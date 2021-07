Ubiratã Auto Peças: O que fazer na partida do carro para garantir o bom funcionamento

O mundo automotivo é cheio de mitos, histórias contadas a exaustão que acabaram se tornando verdades absolutas e manias passadas de geração em geração. Mas dentre tantas informações, há aquelas que são fundamentadas e verdadeiras. Hoje vamos desvendar três relacionados à partida do carro logo abaixo!

Nos últimos 15 anos os sistemas de refrigeração dos carros evoluíram e alguns modelos são até mesmo auto-reguláveis. Sendo assim, nos carros novos, não é necessário mais desligar o ar-condicionado antes de parar o veículo ou antes de dar a partida. Os carros com carburador necessitavam de toda a carga para dar a partida no motor, porém os veículos fabricados de 15 anos para cá, são preparados para funcionar mesmo não havendo carga suficiente ou ainda será automaticamente acionado somente após alguns minutos depois da partida, para assim dar força para o motor.

Aqui vale a lei da precaução. Alguns modelos com câmbio manual só ligam quando a embreagem é acionada, mas nem todos. Entretanto a dica é pisar na embreagem ao ligar todos os carros manuais! Isso porque a prática evita o motor de ser forçado em excesso, principalmente o motor de arranque, preserva a bateria e alivia a partida. Além disso, vai que você ou a última pessoa ao dirigir o veículo o esqueceu engatado? Ao pisar na embreagem você pode evitar uma pequena colisão com desagradáveis estragos.

Somente pelo motivo de não sobrecarregar a bateria do seu carro, é aconselhável ligar os faróis após dar a partida. Portanto, lembre-se se desligá-los ao sair do carro.

São dicas simples e rápidas como essas que te ajudam no dia a dia a manter seu carro em pleno funcionamento, prevenindo manutenções fora de hora.

Fique sempre atento e se precisar… Estamos a disposição!!!

Há mais de dez anos no mercado de automóveis, a Ubiratã Auto Peças tem uma grande variedade de peças Novas, usadas e recondicionadas para atender Ubiratã e Região com o melhor atendimento e os melhores preços.

A qualidade que você merece com a rapidez que você espera junto com toda variedade das peças genuínas de fábrica e a segurança de uma marca que está no mercado de autopeças há mais de 10 anos. A Ubiratã Auto Peças tem sempre o melhor para você e para o seu carro.