Motociclista é transferido de helicóptero após sofrer grave acidente em Campina da Lagoa

Um grave acidente foi registrado no início da tarde de domingo (29), em Campina da Lagoa. Segundo informações trafegavam pela Estrada da Herveira dois irmãos em uma motocicleta, e próximo ao local conhecido como “Lagoa do Charles” o condutor perdeu o controle da moto causando o acidente.

As vítimas Leandro de Matos, 25 anos de idade e Cristiano de Matos, 35 anos, foram atendidas pelo serviço de saúde do município e encaminhados ao Hospital Nossa Senhora das Graças. Sendo que o Cristiano com ferimentos leves foi atendido e liberado. Já a vítima Leandro de Matos, estava em estado grave e imediatamente foi acionado o SAMU Aéreo para fazer a transferência para casa hospitalar de Campo Mourão.

A vítima recebeu os atendimentos dos médicos do SAMU depois foi entubada e removida.

A Polícia Militar acompanhou toda ocorrência dando suporte e apoio aos serviços.

Informações: Novo Cantu

