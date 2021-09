Dois homens e uma mulher são presos suspeitos de roubo na cidade de Juranda

A Policia Militar prendeu por volta das 2h30 da madrugada desta quarta-feira (15), dois homens e uma

mulher suspeitos de envolvimento em um roubo ocorrido durante a tarde de terça-feira (14), na cidade de

Juranda.

O veículo da vítima e cerca de R$ 2,5 mil foram recuperados durante a ação policial. O carro que aparece nas imagens também foi apreendido pelos policiais.

A ação teve início após os policiais de Juranda conseguirem algumas informações sobre o possível proprietário do carro que deu apoio no crime, um homem que seria proprietário de uma boate às margens da BR-369.

Durante as buscas os policiais conseguiram abordar o carro e dentro dele foram localizados R$ 2,5 mil e um cheque no valor de R$ 500,00. Além do dinheiro, os policiais encontraram objetos utilizados para amarrar as vítimas e um

rastreador de veículo.

O abordado negou qualquer envolvimento no crime. Após ser informado que o carro dele aparecia nas imagens, o homem disse que apenas levou os indivíduos, porém não sabia onde estava o carro roubado.

Diante dos fatos, o homem, o veiculo e demais objetos localizados em sua posse foram encaminhados até a delegacia de Policia Civil na cidade de Campina da Lagoa para as devidas providencias.



Durante o deslocamento para a delegacia, uma das equipes da PM avistou o Prisma roubado na rodovia BR-369, sendo iniciado neste momento um acompanhamento tático. Nas proximidades da Unitá a equipe conseguiu abordar o carro que era ocupado por um homem rapaz de 19 anos e uma jovem de 18. Perguntado aos dois sobre o carro, estes

disseram que estavam deslocando até uma boate na cidade de Ubiratã, onde receberiam R$ 1 mil pelo “serviço”.

No carro foram localizados documentos da vítima e um cartão de crédito. Diante dos fatos, os dois também foram presos e encaminhados até a delegacia.

11º BPM – Ubiratã Online

