Duas passageiras de ônibus são presas com contrabando em Ubiratã

Duas mulheres que viajavam em um ônibus que fazia a linha Jesuitas a Curitiba, foram presas por contrabando de diversas mercadorias, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual de Ubiratã.

O flagrante ocorreu durante fiscalização no combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos penais, realizado pela equipe do Canil do 11º BPM, na PR-239, em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Estadual de Ubiratã.

A equipe deu ordem de parada ao ônibus e, durante vistoria no bagageiro, foi encontrado duas malas, uma mochila e mais seis caixas, as quais continham grande quantidade de cigarros eletrônicos, essências líquidas, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares e relógios smartwatch.

As passageiras responsáveis pelas mercadorias foram identificadas. Elas embarcaram no município de Nova Aurora, com destino a Ponta Grossa.

Também haviam duas malas que foram identificadas pertencentes a outra passageira, que embarcou no município de Cafelândia. Na mala havia outros produtos, porém ela foi liberada ficando apenas a mercadoria retida.

Todos os produtos foram identificados como de procedência estrangeira, sem comprovação de pagamentos de tributos quanto a sua importação. As duas passageiras foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Federal de Cascavel, assim como os produtos apreendidos.

