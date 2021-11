Nelsinho Padovani reúne lideranças e lança pré-candidatura a Deputado Federal

O empresário de Cascavel lançou neste sábado, 27, a pré-candidatura à Câmara Federal pelo União Brasil durante a comemoração do aniversário de 44 anos de Nelsinho Padovani. O evento reuniu mais de 300 lideranças regionais. Padovani, presidente do PSL de Cascavel, é pré-candidato pelo União Brasil, partido criado a partir da fusão do DEM com PSL. O prefeito de Londrina, Marcelo Belinatti, enviou vídeo parabenizando Padovani.

“O Paraná que queremos e o Paraná que lutaremos é o Paraná da humildade, do trabalho, da generosidade. Um estado em que sua gente estende as mãos para quem precisa”, disse Nelsinho Padovani. Citou a pobreza como inimigo a ser derrotado, defendeu o combate à corrupção e defendeu menos gastos com a máquina pública e mais investimentos na geração de emprego e renda.

Padovani evocou a importância do agronegócio, lembrando que o setor é a força-motriz da economia e, nesse contexto, é fundamental valorizar a agricultura e o homem do campo e seu contínuo esforço para produzir alimentos. “Mas é preciso reduzir as distâncias sociais, promover cada vez mais a inclusão e, principalmente, combater a fome, a miséria e o desemprego”, disse.

Filho do ex-deputado federal Nelson Padovani, que exerceu o cargo por dois mandatos, Nelsinho Padovani defende que a interiorização do desenvolvimento deve levar em consideração as características econômicas regionais para fortalecer as cadeias produtivas preexistentes. Acredita que essa estratégia pode contribuir para a geração de emprego e o fortalecimento da economia.

No discurso, Nelsinho Padovani também valorizou a família como fundamental para a harmonia social e não conteve a emoção ao falar dos pais, que inspiram sua trajetória. Ao citar o nome das inúmeras lideranças regionais presentes no evento, lembrou que a caminhada é feita com amigos e com pessoas que acreditam que o sucesso e o fracasso fazem parte do mesmo enredo. “Mas a luta é de todos”, disse.