17:46
⚽ 42′ 1T: ¡Gol de Albacete!
Javi Villar marcó el 1-0 de Albacete sobre Real Madrid.
17:43
⏱️ 15′ 1T: Bajo una intensa niebla, siguen sin goles
Albacete y Real Madrid no se sacan ventaja alguna en el primer cuarto de hora.
17:08
⏱️ Albacete 0 – 0 Real Madrid: arrancó el partido
Albacete y Real Madrid se miden por los octavos de final de la Copa del Rey en el Estadio Carlos Belmonte.
17:08
La formación de Albacete ante Real Madrid
Raúl Lizoain; Lorenzo Aguado, Daniel Bernabéu, Javi Moreno, Javier Villar, Carlos Neva; Capi, Alejandro Meléndez, Antonio Pacheco; Dani Escriche y José Carlos Lazo. DT: Alberto González.
17:04
La formación de Real Madrid vs. Albacete
Andriy Lunin; David Jiménez, Raúl Ascensio, Dean Huijsen, Francisco García; Federico Valverde, Jorge Cestero, Arda Güler; Franco Mastantuono, Gonzalo García y Vinicius Junior. DT: Álvaro Arbeloa.
