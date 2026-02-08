La domenica della 24ª giornata di Serie A si apre col lunch match delicatissimo tra Bologna e Parma. Un derby tra due squadre bisognose di punti che si prospetta molto teso.
Di seguito le formazioni ufficiali e le scelte fatte da Italiano e Cuesta.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe; Dallinga.
PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Circati; Britschgi, Keita, Sorensen, Valeri; Bernabé, Oristanio; Pellegrino.
