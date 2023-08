Homem é preso ao ser flagrado pela PM chutando e socando as portas de vidro de um banco em Ubiratã

Durante o patrulhamento, a equipe da Policia Militar de Ubiratã visualizou um indivíduo

chutando e socando as portas de vidro de um banco, localizado no Centro da cidade.

Ao visualizar a viatura, parou com o ato e começou a andar em direção oposto à viatura. Os policiais deram voz de abordagem ao indivíduo que não acatou. Após busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, e, após consulta via sistema Sesp/Intranet, foi constatado a identidade do abordado, que começou a ameaçar os policiais.



Diante da ameaça, foi realizada a contenção e dada voz de prisão, sendo o abordado encaminhado para a delegacia de polícia em Campina da Lagoa.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online