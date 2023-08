Duas pessoas morrem em acidente entre carro e caminhão na BR 369

Um trágico acidente no final da tarde desta terça-feira (01), tirou a vida de um casal. O acidente aconteceu na BR 369, no distrito de Ouro Verde do Piquiri, em Corbélia.



Equipes do SAMU e Defesa Civil foram acionados para prestar atendimento, porem os ocupantes do carro não resistiram aos ferimentos e faleceram no local. O aeromédico do Consamu também se dirigiu ao acidente, porém não houve a necessidade de remoção.

Segundo informações preliminares, uma carreta com placas de Matelandia estava seguindo no sentido à Ubiratã, quando, no trevo de acesso ao distrito, colidiu com um Fiat Argo que cruzava a rodovia. O condutor da carreta relatou que tentou desviar, mas o veículo em movimento foi atingido em cheio pelo caminhão.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e DER “Departamento de Estradas e Rodagem” também compareceram ao local para prestar assistência e realizar a sinalização da pista. O trânsito ficou lento no local, mas não foi completamente obstruído. As autoridades estão conduzindo a investigação para determinar as causas do acidente e a responsabilidade dos envolvidos.

.