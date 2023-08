Grave acidente deixa vítima presa às ferragens na BR 369

Um homem e mulher ficaram feridos, sendo ele em estado grave, em um acidente envolvendo uma carreta bitrem e um veículo Peugeot. O acidente ocorreu na BR 369, no trevo de acesso a Mamborê, no início da tarde desta terça-feira (01).

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta, carregada com adubo orgânico, seguia pela rodovia, sentido Ubiratã/Campo Mourão quando o motorista do Peugeot atravessou a pista, saindo do trevo.

O impacto foi violento deixando o motorista preso às ferragens. Equipes do Samu, ambulância da prefeitura de Mamborê, Corpo de Bombeiros e aeromédico do Samu foram acionados para atender a ocorrência. A mulher foi levada para atendimento médico em Mamborê enquanto o homem foi removido pelo helicóptero até Campo Mourão.

