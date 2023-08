Policia Civil realiza operação de combate ao tráfico de drogas em Ubiratã

A Policia Civil realiza na manhã desta quinta-feira (03), em Ubiratã, uma operação de combate ao tráfico de drogas e cumpre alguns mandados de prisão.

Mais de 30 policiais da Subdivisão de Campo Mourão, DHPP de Cascavel, NOC (Núcleo de Operações com Cães), DENARC (Divisão Estadual de Narcóticos), Subdivisão de Toledo e policiais de Campina da Lagoa estão participando da operação que até o momento já resultou no cumprimento de buscas em quatro endereços com a prisão preventiva de duas pessoas. Nos locais foram apreendidos uma grande quantidade de munições, duas pistolas, carregadores, um deles alongado, drogas, relógios de marca, dinheiro em espécie, 17 celulares e um tablete, além de grande quantidade de cigarros de origem paraguaia, com a prisão em flagrante das pessoas que estavam nos locais.

Segundo informações repassadas ao Portal de Noticias Ubiratã Online pela delegada de Ubiratã, Dra. Laryssa Grandis de Lima, todo esse material que foi recolhido será periciado para averiguar a possível relação com outros crimes realizados na cidade. ” A principio a operação é referente ao tráfico de drogas, porém existem informações que alguns homicídios podem ter sido motivados pela disputa por territórios na cidade. Sendo assim, esse material, essas armas que foram encontradas serão periciadas para verificar se tem relação”, destacou Grandis.

