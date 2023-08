Quatro pessoas ficam feridas em colisão entre ônibus e dois veículos na BR 369

Uma colisão envolvendo três veículos foi registrada no final da tarde desta quinta-feira (03), no Km 498 da BR 369, próximo a Corbélia, envolvendo um ônibus e dois veículos.

Socorristas da Defesa Civil e duas ambulâncias do SAMU foram deslocadas para prestar atendimento no local onde quatro pessoas foram atendidas e encaminhadas para atendimento médico no PAM em Corbélia com ferimentos leves a moderados.

O trânsito no local ficou bloqueado durante o atendimento e a remoção dos veículos que ficaram sobre a pista.

Segundo informações o ônibus, o gol e o astra seguiam no sentido à Ubiratã. Não temos a informação de como a colisão ocorreu, mas nas proximidades estava sendo realizada manutenção na pista.

Equipes do DER estiveram no local auxiliando no atendimento e orientação do trânsito. Posteriormente a remoção dos veículos.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve registrando a ocorrência.