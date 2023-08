Corpo de mulher é encontrado carbonizado após casa pegar fogo em Campina da Lagoa

Por volta das 02:30 horas desde sábado (05), a Policia Militar de Campina da Lagoa foi acionada para verificar uma situação de incêndio no Distrito de Bela Vista do Piquiri e que possivelmente haveria no local um corpo carbonizado.

No local foi verificado que o incêndio já havia sido extinto, e confirmado que dentro da casa havia uma vítima carbonizada, possivelmente moradora da residência.

Foi realizado o isolamento do local e acionada a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal de Campo Mourão.

A princípio a vítima se tratava de uma senhora identificada como Geralda Bernardino de Sena Xavier, 58 anos.

Segundo relatos de vizinhos, a senhora morava sozinha na residência e trancava a casa com correntes e cadeado e também que no local não havia energia elétrica e ela fazia uso de lamparinas e fogão a lenha, o que pode ter sido a causa do início do incêndio.