Candidato à presidência do Equador é assassinado em Quito

O candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, foi assassinado em um atentado em Quito, nesta quarta-feira (9). Ele foi morto com três tiros na saída de um comício de campanha.

O atentado político chocou o país e a comunidade internacional . A morte foi confirmada pelo atual presidente do país, Guillermo Lasso. Na postagem em suas redes sociais, Lasso prometeu que o crime não ficará impune.“Indignado e consternado pelo assassinato do candidato presidencial Fernando Villavicencio. Minha solidariedade e condolências à sua esposa e suas filhas. Por sua memória e sua luta, asseguro-lhes que este crime não ficará impune”, afirmou o presidente do Equador. . A morte foi confirmada pelo atual presidente do país, Guillermo Lasso. Na postagem em suas redes sociais, Lasso prometeu que o crime não ficará impune.“Indignado e consternado pelo assassinato do candidato presidencial Fernando Villavicencio. Minha solidariedade e condolências à sua esposa e suas filhas. Por sua memória e sua luta, asseguro-lhes que este crime não ficará impune”, afirmou o presidente do Equador.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram como ocorreu o atentado político , na saída de uma escola, onde momentos antes ele havia feito um comício. Villavicencio estava entrando em um veículo quando foi atingido pelos disparos . O presidente equatoriano também disse que irá mobilizar as autoridades do Conselho Nacional Eleitoral e da Corte Nacional de Justiça para tratar do assunto. “O crime organizado já foi muito longe, mas sobre ele cairá todo o peso da lei”, acrescentou Lasso.que circulam pelas redes sociais, na saída de uma escola, onde momentos antes ele havia feito um comício.

Uma facção criminosa que atua no Equador teria assumido a autoria do ataque .

Fernando Villavicencio tinha 59 anos e era jornalista. O candidato à presidência do Equador estava em segundo lugar nas pesquisas mais recentes da eleição presidencial do Equador, com 13,2% das intenções de votos. A advogada Luisa González lidera a corrida eleitoral (26,6%), segundo o jornal El Universo. O primeiro turno das eleições presidenciais do Equador está marcado para 20 de agosto.

Com informações do UOL.