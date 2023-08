Jovem é assassinado a tiros em Mariluz

O jovem Lucas Romanholi da Silva, de 28 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na noite do último sábado (12), em Mariluz.

Segundo informações, Lucas estava em uma residência quando chegaram duas pessoas em uma motocicleta e efetuaram disparos contra o rapaz.

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado com vida ao pronto atendimento de Mariluz, mas não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito.

A equipe da Polícia Militar foi acionada quando a vítima já estava no pronto atendimento. Depois de conversar com testemunhas foram realizadas diligências no sentido de localizar os autores do homicídio, mas ninguém não foi encontrado.