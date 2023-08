Mulher é morta a facadas pelo companheiro em Moreira Sales

Uma mulher de 41 anos foi assassinada a facadas pelo companheiro no distrito de Paraná do Oeste, em Moreira Sales. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O crime aconteceu por volta das 13 horas desta segunda-feira, 14, e a mulher foi socorrida e encaminhada para o pronto atendimento de Moreira Sales.

Uma equipe do aeromédico do Samu chegou a ser acionada e o helicóptero se deslocou até Moreira Sales. No entanto, mesmo com as manobras de reanimação a mulher não resistiu e entrou em óbito.

Há informações que o companheiro da mulher foi preso pela equipe da Polícia Militar e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Goioerê.

Fonte: Goionews