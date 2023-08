Produtos contrabandeados são apreendidos pela PM em posto de combustíveis as margens da BR 369

Policiais militares integrantes da Patrulha Rural ao transitar pela Rodovia BR 369 sentido Juranda – Ubiratã, notaram um veículo Honda Civic de cor prata, o qual estava ocupado por um homem e uma mulher. Este veículo, ao perceber a presença da viatura, passou a aumentar a velocidade, e como as

instalações do posto localizado no Distrito do Rio Verde é conhecido no meio policial por ser utilizado como ponto de parada e apoio para o contrabando, descaminho e também tráfico de entorpecentes os policiais militares decidiram pela abordagem.

Os ocupantes foram identificados. O veículo e os ocupantes foram submetidos a busca minuciosa, sendo que no porta malas foram localizadas duas bolsas de cor preta carregadas com componentes eletrônicos para emprego em informática e internet.

CLIQUE AQUI E RECEBA NOTÍCIAS DO UBIRATÃ ONLINE EM SEU WHATSAPP

A mulher se apresentou como a proprietária da mercadoria em tese em desacordo com alfandega brasileira. Diante dos fatos o material foi apreendido e encaminhado juntamente com a mulher para a sede da 2ª Cia do 11º BPM para que fosse confeccionado o boletim de ocorrência e posteriormente

fosse realizado o encaminhamento da mercadoria para a sede da receita federal em cascavel.

Fonte: Ubiratã Online – 11ºBPM