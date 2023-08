Homem é preso após ameaçar matar a mãe e o irmão em Mamborê

A Polícia Militar prendeu um rapaz acusado de ameaçar matar a própria mãe e o irmão na cidade de Mamborê. A ocorrência foi registrada por volta das 14h50 desta terça-feira, 15.

O agressor estaria sobre efeito de entorpecentes, e armado com um canivete. A equipe policial foi até o local e encontrou o suspeito na frente da residência.

Com ele foi apreendido um canivete. Com medo das ameaças, a mãe havia fugido de casa e se escondido em sua vizinha. Quando a equipe entrou em contato com a vitima, ela estava extremamente nervosa e chorando de medo,

Ela informou que o seu filho estava sob efeito de drogas e queria entrar em sua casa para matá-la. Depois disse que iria no serviço do irmão pata também matá-lo.

A mulher representou contra o filho e ele foi encaminhado para a Delegacia de Policia Civil de Mamborê para os procedimentos legais.

Fonte: Ubiratã Online – 11º BPM