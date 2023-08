Veículo capota com mais de 400 quilos de maconha em Campo Mourão

CLIQUE AQUI E RECEBA NOTÍCIAS DO UBIRATÃ ONLINE EM SEU WHATSAPP

Um veículo abarrotado com drogas foi apreendido pela equipe da Rotam na noite dessa terça-feira, 15, após capotar na PR-158, próximo ao Parque de Exposições, em Campo Mourão, na saída para Maringá.

O motorista, que estava acompanhado de uma adolescente de 16 anos, foi preso por tráfico de drogas. Além de 436 kg de maconha, foram apreendidos no veículo, cinco carregadores caracol calibre 12 e dois carregadores caracol para fuzil calibre 556.

O casal relatou que foi contratado por R$ 5 mil, para levar a droga de Foz do Iguaçu a Ourinhos/SP. No entanto, quando passavam por São Miguel do Iguaçu, perceberam que ocupantes de outro veículo tentaram abordá-los para roubar a carga.

Após algum tempo, conseguiram despistar os supostos “piratas do asfalto”, porém, relataram que quando passavam por Campo Mourão teriam sido novamente perseguidos o que acabou ocasionando o acidente durante a tentativa de fuga.

A PM foi acionada por pessoas que presenciaram o acidente. Os policiais chegaram ao local e localizaram apenas o veículo acidentado. A equipe Rotam fez buscas nas proximidades e o casal foi localizado com alguns ferimentos. A droga foi apreendida e o casal encaminhado para a delegacia.