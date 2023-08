Motociclista embriagado e sem habilitação é conduzido a delegacia após fugir de abordagem policial em Campina da Lagoa

A Policia Militar de Campina da Lagoa realizava patrulhamento na área central da cidade quando avistou uma motocicleta Honda Titan 125 em alta velocidade, com dois indivíduos que tentaram despistar a equipe policial.

Foi iniciado o acompanhamento tático e dado voz de abordagem, porém, o motociclista não obedeceu e passou no meio dos veículos que estavam parado no semáforo. A PM continuou o acompanhamento, conseguindo a abordagem. O condutor da motocicleta, já conhecido no meio policial, resistiu a abordagem sendo necessário o uso progressivo da força para dominar e conseguir averiguar se possuía algo de ilícito. Com ambos indivíduos nada de ilícito foi encontrado, porém o condutor não possuía habilitação e visivelmente estava embriagado. Ele relatou ter ingerido bebida alcoólica. Foi oferecido a oportunidade de realizar o teste do etilometro, porem recusou. Em conversa com o passageiro

este relatou ter pedido por diversas vezes ao condutor para que não fugisse da equipe policial.

Diante os fatos expostos foram realizadas as autuações de transito pertinentes e os indivíduos conduzidos para o destacamento para confecção das documentações. Já no interior do destacamento com a chegada dos pais do condutor, na frente da OPM novamente começou a se exaltar gritando contra a equipe. A motocicleta por não possuir nenhum desfavor, foi liberada para o condutor habilitado. O condutor foi entregue na delegacia da policia civil para procedimentos cabíveis.

Fonte: 11º BPM