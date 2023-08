Polícia recupera Sandero roubado na BR 369 após perseguição

Dois homens, um de 20 e outro de 21 anos, foram detidos em Cascavel após uma perseguição da Polícia Militar.

Eles teriam pedido uma corrida por aplicativo e anunciaram o assalto ao motorista na rodovia BR 369 entre Cascavel e Corbélia. Os dois deixaram a vítima amarrada abandonada às margens da rodovia e fugiram com o veículo Sandero de cor branca. Na fuga, a Polícia Militar deu voz de abordagem na Avenida das Pombas, em Cascavel, onde o motorista não obedeceu a ordem e empreendeu fuga iniciando uma perseguição policial. A perseguição seguiu até a Rua Vereador José de Oliveira, no Bairro Brasília, onde o motorista do veículo perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore.

O veículo foi abordado pela equipe da PM e um dos suspeitos ainda tentou fugir do local se passando por morador de rua, mas foi abordado por uma equipe da Guarda Municipal que estava em apoio. Durante o assalto os dois mencionaram estar armados, mas a arma não foi encontrada.Um dos homens estava usando um colete balístico no momento da abordagem.

Os dois suspeitos foram detidos e encaminhados para a 15ª Subdivisão Policial de Cascavel onde ficam a disposição da Justiça. O veículo foi encaminhado ao pátio da Delegacia de Polícia Civil onde seriam realizados os procedimentos cabíveis.