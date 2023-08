Mulher fica ferida em colisão envolvendo dois veículos na BR 369

Uma mulher de 39 anos ficou ferida em acidente de trânsito registrado na BR 369 em Cascavel nesta segunda-feira (21). Situação aconteceu no quilômetro 519.

Segundo informações, um Chevrolet Cruze trafegava na rodovia sentido a Corbélia e um Peugeot 3008 seguia sentido a Cascavel, quando em uma manobra de ultrapassagem aconteceu a batida.

Com a força do impacto, os automóveis pararam fora da rodovia e não atrapalharam o fluxo de veículos.

A condutora do Peugeot sofreu ferimento na boca devido ao acionamento do airbag. Ela foi atendida pelos socorristas do Samu e encaminhada à unidade hospitalar.

Socorristas do Siate também foram mobilizadas e prestaram atendimentos aos outros ocupantes dos veículos.

Equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local para registrar a ocorrência e orientar o trânsito.

