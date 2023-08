PM frustra roubo, recupera veículos e valores após tiroteio em propriedade rural de Nova Aurora

A Polícia Militar de Nova Aurora foi acionada na madrugada desta segunda-feira (21) para atender a um roubo em andamento em uma propriedade rural localizada na Rua Guatemala.

No local, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo. Eles reagiram aos disparos, se abrigaram e solicitaram reforço da Polícia Militar de Cafelândia.

Após o apoio chegar, a equipe realizou uma varredura e se aproximou da residência, onde adentrou e ouviu gritos de socorro vindos do banheiro. A porta do banheiro foi estourada e um senhor, morador da residência, foi libertado. Ele havia sido trancado no banheiro pelos criminosos.

A vítima relatou que estava em sua residência quando quatro indivíduos bateram em sua porta pedindo ajuda para rebocar um veículo com problemas mecânicos. Ao sair de casa, a vítima teve uma arma apontada para sua cabeça e foi trancada no banheiro. A esposa da vítima, ao ouvir a conversa dos criminosos, pulou pela janela do quarto e pediu ajuda a um vizinho, que ligou para a Polícia Militar.

A rápida chegada da equipe frustrou a ação criminosa do grupo, levando os autores a abandonarem o veículo utilizado por eles, uma Parati de cor verde. Dentro do veículo foram encontrados diversos objetos roubados da residência, incluindo uma TV LG, uma caixa de som Frahm e uma caixa de som Multilaser de 100 watts. Também foram localizados objetos pertencentes ao grupo criminoso, como uma carabina Jade New adaptada para calibre .22, uma luneta 4×20 e um punhal de aproximadamente 40 cm de lâmina. Além disso, o trator Valtra Valmet 785 de cor azul, roubado anteriormente, foi recuperado, juntamente com alguns objetos e documentos encontrados pelo caminho.

Além dos objetos recuperados, os criminosos conseguiram roubar uma motoneta Honda/Biz 125 ES de cor rosa e um veículo Fiat/Uno de cor azul, além de aparelhos de celular do casal.

Com base no veículo abandonado, a equipe se deslocou até a residência de um dos suspeitos, que já era conhecido no meio policial. Ao chegar ao endereço, avistaram a motoneta roubada estacionada ao lado da casa. A esposa do suspeito, ao ser questionada, informou que ele havia saído com sua Parati verde. Próximo à residência, foi encontrada uma esmerilhadeira vermelha e um soprador elétrico da marca Stihl. Atrás da casa, foi localizada uma TV de 43 polegadas e um aparelho de som da marca Philips, posteriormente reconhecidos pela vítima do roubo. Também foi apreendida uma bicicleta preta da marca Mormaii, próxima à motoneta. A equipe continuou as buscas e localizou o veículo Uno abandonado próximo à residência da vítima. Todos os objetos e veículos recuperados foram entregues na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos necessários.

Com informações SOT/Luiz Felipe Max – Foto: Divulgação