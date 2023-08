PM é presa transportando carga milionária de cocaína na BR 369

Uma soldada do 6º BPM (Batalhão da Polícia Militar de Cascavel) foi presa por tráfico de drogas durante fiscalização na BR 369, em Londrina, no Norte do Paraná.

Policiais rodoviários federais avistaram o carro com a lanterna traseira quebrada. Durante a fiscalização, os agentes descobriram que a lanterna quebrada escondia o fundo falso onde estavam 29 quilos de cocaína.

A mulher que dirigia o carro, é uma soldado da Polícia Militar do Paraná, tem 33 anos, e neste ano completaria 10 anos na corporação. Ela foi presa e confessou aos policiais que transportava a droga de Cascavel e tinha como destino final Londrina. Ela atuava no Destacamento da PM de Ibema, cidade que fica a 57 km de Cascavel, e faz parte do 6° Batalhão de Polícia Militar.

O prejuízo para a criminalidade chega perto de mais de R$ 5 milhões, informou a PRF.