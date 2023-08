Homem que matou criança a facadas é executado a tiros na região

Um homem identificado por João Paulo Ferreira, 41 anos, foi executado com pelo menos quatro disparos de arma de fogo, todos na região da cabeça, na madrugada desta terça-feira (22), em Campo Mourão.

O crime aconteceu na Vila Rural Flor do Campo, localizada às margens da rodovia PR 558, próximo ao Hospital Santa Casa, na saída para Araruna. Segundo as informações apuradas pela polícia, o autor teria chegado até a residência, batido na porta e chamado pelo nome da vítima.

Ao abrir a porta, Ferreira foi surpreendido com os disparos à queima roupas. A equipe do Samu chegou a ser acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos vindo a óbito no local.

João Paulo Ferreira, 41 anos, foi executado com pelo menos quatro disparos de arma de fogo

VÍTIMA MATOU GAROTO DE 10 ANOS

O homem executado na madrugada de hoje foi o autor de um crime brutal contra um garoto de 10 anos, ocorrido em 2020, também na Vila Rural.

Na época, a criança que foi morta, estaria brincando com a sobrinha de João Paulo, quando ele se apossou de uma faca e desferiu viários golpes na criança que foi socorrida mais morreu no hospital.

(O menino Jonas Gonçalves da Silva tinha apenas 10 anos na época do crime)

João Paulo foi preso dois dias depois do crime, e de acordo com a Polícia Civil, teria sido colocado em liberdade no final do ano de 2022.

A Polícia Militar faz buscas na tentativa de prender o suspeito do crime. A Polícia Civil vai investigar se o assassinato pode ter sido uma forma de vingança pela morte da criança.

Após os trabalhos da Polícia Cientifica no local, o corpo foi recolhido pelo IML para autopsia.

Foi o 21º homicídio do ano em Campo Mourão.