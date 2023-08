Carreta sem freios atinge dezenas de veículos no Paraná; vídeo

CLIQUE AQUI E RECEBA NOTÍCIAS DO UBIRATÃ ONLINE EM SEU WHATSAPP

Uma carreta sem freios, carregada com 37 toneladas de soja se envolveu em um grave acidente na noite desta quinta-feira (24) em Coronel Vivida, no Sudoeste do Paraná. Desgovernado, o veículo pesado arrastou dezenas de veículos que estavam estacionados, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu pouco antes das 20h, na Rua Romário Martins, na região central da cidade. Uma câmera de segurança registrou o momento das múltiplas batidas.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram a carreta atingindo carros, caminhonetes e motos que estavam estacionados em via pública após perder os freios. Segundo os Bombeiros, um total de 25 veículos foram atingidos.

Alguns dos carros que foram arrastados ficaram completamente destruídos.

Foto: Reprodução/Facebook

Conforme informações, duas pessoas ficaram feridas, um homem de 39 anos ficou encarcerado dentro de um Gol. O carro ficou achatado e o Corpo de Bombeiros precisou cortar a lataria para tirar o motorista que sofreu ferimentos considerados moderados e outro de 45 anos sofreu ferimentos leves.

As causas do acidente serão investigadas.

O motorista da carreta, Darci Celunco de 66 anos, permaneceu no local e relatou que não conseguiu controlar o veículo após perder os freios. ” O freio falhou, tentei segurar o caminhão de diversas outras formas. Mas nada funcionou”.

Motorista de Gol ficou encarcerado no carro, achatado pelo caminhão. (Imagem: Altair de Melo)