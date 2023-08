Acidente envolvendo trator e veículo é registrado na BR 369 em Ubiratã

Um acidente envolvendo um trator e um veículo foi registrado na manhã desta segunda-feira (28), na BR 369 em Ubiratã.

CLIQUE AQUI E RECEBA NOTÍCIAS DO UBIRATÃ ONLINE EM SEU WHATSAPP

O acidente aconteceu nas proximidades da Comunidade Palmeirinha, quando o carro colidiu contra o trator que transportava um equipamento conhecido como “basuca”. Segundo informações dois homens ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital.

As equipes do SAMU e da PRF estiveram no local atendendo a ocorrência.

Foto: Auto Socorro Matheus

.