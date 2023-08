Homem fica ferido em colisão na BR 369

Uma colisão frontal entre um veículo SW4 e um Vectra foi registrada na noite deste domingo (27), no KM 486 da rodovia BR 369 em Corbélia. O acidente ocorreu na pista da SW4, quando esta seguia em direção a Ubiratã e o Vectra em direção a Corbélia.

O motorista da caminhonete SW4 saiu ileso do acidente e não precisou de atendimento médico. Por outro lado, o condutor do Vectra permaneceu no veículo até a chegada da equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que o retirou do veículo e o encaminhou ao atendimento médico. Ele sofreu uma fratura no fêmur e seu estado de saúde está sendo avaliado para determinar o tratamento adequado.

No local do acidente, equipes do SAMU, Defesa Civil de Corbélia, Polícia Rodoviária Federal e Departamento de Estradas e Rodagens (DRE) atuaram para prestar assistência e garantir a segurança no trânsito.

Apesar do impacto da colisão e das dificuldades iniciais, o trânsito já está fluindo de forma mais eficiente, e a pista será liberada em breve para que as pessoas possam seguir seu caminho.

Fonte: Portal Corbélia