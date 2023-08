Dois perdem a vida em acidente na PR 239 em Campina da Lagoa

Alessandro Vicente de Lima e Márcio Raimundo de Oliveira, ambos moradores de Goioerê, perderam a vida em um trágico acidente na PR 239 em Campina da Lagoa, na manhã desta terça-feira (29).

O acidente aconteceu quando um caminhão Mercedes Benz, placas de Londrina, capotou perto do Rio Tricolor. Um dos homens ficou preso as ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Policia Militar, PRE, e o Serviço Aeromédico do Samu estiveram atendendo a ocorrência. Um trabalhador morreu na hora. O outro foi socorrido e faleceu no hospital.

As duas vítimas fatais do acidente seriam funcionárias da Cooperativa Integrada, de Goioerê .

