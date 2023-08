Trabalhador morre após trator tombar em Mamborê

Vanderlei Zanella 66 anos, perdeu a vida na manhã desta terça-feira (29), após o trator em que ele trabalhava tombar sobre seu corpo na área rural de Mamborê.

A Polícia Militar e equipe da saúde do município, deslocaram até o local em que o homem estaria fazendo um trabalho de corte de árvores com um trator quando próximo a um declive acentuado o trator veio a tombar, caindo sobre o seu corpo. O homem acabou ficando preso e entrou em óbito no local.

Foram acionados as equipes da Polícia Civil e IML que se fizeram presentes no local. Logo após a perícia, o corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Campo Mourão.

Informações: Polícia Militar/ Repórter Carlos Dutra