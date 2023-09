Policia é acionada após homem agredir e ameaçar convivente com faca em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada via central de operações, a comparecer na Rua Projetada 2, onde segundo informações estaria ocorrendo uma situação de violência doméstica.

Diante das informações, a equipe deslocou à residência onde fez contato com a vítima. Segundo ela,

seu convivente havia lhe agredido e lhe ameaçado com uma faca. Ela estava com um ferimento no pé direito, ocasionado por uma mordida.

Diante dos fatos e da constatação, de lesões aparentes e visíveis, e de acordo com o art. 129 do cp, em consonância com a lei 11.340/06, vítima e autor foram encaminhados ao Hospital Santa Casa para

confecção do laudo de lesões corporais e posteriormente à 50° DRP de Ubiratã para os procedimentos de Polícia Judiciária.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online