Cantor gospel Regis Danese sofre gravíssimo acidente de carro em Goiás

O cantor gospel Regis Danese, de 50 anos, sofreu um acidente de trânsito enquanto estava a caminho de um show em Ceres, na região central de Goiás. Em postagens feitas nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (30), o artista pediu orações enquanto ainda recebia atendimento médico.

CLIQUE AQUI E RECEBA NOTÍCIAS DO UBIRATÃ ONLINE EM SEU WHATSAPP

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro do cantor trafegava pela BR-153, em Jaraguá, quando invadiu a pista contrária no final de uma curva. Regis, que dirigia o veículo ao lado do irmão, perdeu o controle da direção e bateu de frente com uma carreta.

O motorista da carreta e o irmão de Regis não sofreram ferimentos. Mas o artista precisou ser encaminhado para o Hospital Estadual de Jaraguá (Heja).

O hospital informou que o cantor foi avaliado por uma equipe geral e de ortopedia, está estável e realiza exames.

Fonte: G1