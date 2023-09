Acidente envolvendo 5 veículos é registrado em Campina da Lagoa

No início da noite deste sábado (02), foi registrado um grave acidente em Campina da Lagoa na PR 239, próximo ao trevo de acesso à cidade de Altamira do Paraná.

As informações dão conta de que pelo menos cinco veículos teriam se envolvido neste acidente.Equipes da saúde do município de Campina da Lagoa, foram acionadas junto com a Polícia Militar para prestar atendimento às vítimas. Felizmente não foi registrado nenhum óbito.

Com informações do Novo Cantu

Veja o Vídeo Abaixo: