Homem morre e outras duas pessoas ficam em estado grave após tombamento de caminhão em Corbélia

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após um acidente de caminhão no KM 21 da rodovia PR 574, entre o Distrito de Nossa Senhora da Penha em Corbélia. O caminhão transportava três pessoas, e uma delas acabou falecendo no local, de acordo com testemunhas.

Segundo relatos, o caminhão seguia no sentido Cafelândia quando, em uma subida, tombou na lateral da via. Socorristas do SAMU foram acionados rapidamente para prestar assistência às vítimas. Uma das três pessoas envolvidas no acidente veio a óbito ainda no local, enquanto as outras duas foram socorridas e encaminhadas ao pronto-atendimento em Cafelândia.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local para registrar a ocorrência e controlar o fluxo de veículos. A Defesa Civil de Corbélia também prestou assistência no local. O corpo da vítima fatal foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Cascavel para exame de necropsia e posterior liberação aos familiares.

Informações Portal Corbélia