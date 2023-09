Nove ficam feridos em acidente envolvendo Van da saúde na BR 369

Nove pessoas ficaram feridas após uma Van do município de Moreira Sales bater na traseira de uma carreta na BR 369 em Corbélia, na tarde desta segunda-feira (04). O veículo retornava para a cidade após os pacientes terem passado por atendimento clínico médico em Cascavel.

Ambulâncias do Samu e do Siate foram mobilizadas para atender as vítimas, que incluem o motorista de 36 anos e mais oito passageiros, entre eles, um bebê de seis meses.

Informações repassadas ao Portal de Notícias Ubiratã Online dão conta de que a carreta, carregada com 30,8 toneladas de arroz, teria reduzido a velocidade por conta de uma lombada e então a Van atingiu a traseira. Os veículos que passam pelo trecho na rodovia desviam pela marginal, nas proximidades do trevo para acesso da Penha, Distrito de Corbélia.