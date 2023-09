Montana é incendiada e abandonada às margens da BR 369

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas na madrugada deste sábado (09) para combater um incêndio a um veículo Montana no km 520 da rodovia BR 369, em Cascavel.

No local, os bombeiros encontraram o veículo em chamas e iniciaram a intervenção. O incêndio foi controlado, porém o carro foi destruído pelo fogo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a ocorrência e não localizou nenhum responsável pelo automóvel, sendo que foi abandonado após o início do incêndio. A princípio, a Montana não tinha irregularidades e alerta de furto ou roubo, segundo a equipe policial. Um guincho foi acionado para fazer a remoção do veículo e as circunstâncias do fato serão apuradas.