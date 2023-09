Quatro ladrões morrem após um deles esquecer de lançar granada e ela explodir dentro de carro; Veja o Vídeo

No último dia 02 de setembro, uma cena inusitada foi registrada na cidade de La Concordia, no Equador.

Quatro membros de uma quadrilha de seis assaltantes morreram após uma granada detonar dentro do veículo de fuga.

De acordo com informações das autoridades locais, o grupo estava envolvido em um assalto a uma loja. Durante o confronto com as forças de segurança, houve troca de tiros.

Em um momento de desespero, um dos criminosos retirou o pino de uma granada com a intenção de lançá-la.

Contudo, o bandido se esqueceu de arremessar o explosivo e, em vez disso, correu para o veículo de fuga. Poucos metros à frente, o automóvel foi consumido por uma violenta explosão.

Os outros dois integrantes do grupo, gravemente feridos, foram prontamente levados ao hospital para receberem atendimento médico.

VEJA O VÍDEO ABAIXO: