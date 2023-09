Acidente deixa homem com ferimentos graves em Ubiratã

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou um homem com ferimentos graves no inicio da tarde desta terça-feira em Ubiratã.

CLIQUE AQUI E RECEBA NOTÍCIAS DO UBIRATÃ ONLINE EM SEU WHATSAPP

A colisão ocorreu no cruzamento das Avenidas João Medeiros com a Dos Pioneiros. O motociclista teve fratura exposta na tíbia e fíbula. Ele foi socorrido consciente pelas equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU e foi encaminhado para o Hospital Santa Casa onde foi estabilizado e transferido para Maringá pela equipe aérea do SAMU.