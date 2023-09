Mulher reage a agressão e mata marido com golpe de faca na região

Ao reagir às ameaças e tentativas de agressão do companheiro, uma mulher acabou esfaqueando e levando o marido à morte na cidade de Peabiru. A vítima, identificada por Romário Suntak da Rocha, 31 anos, chegou a ser hospitalizada, mas não resistiu ao ferimento.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h30 dessa segunda-feira, 11. A mulher de 29 anos relatou para a Polícia Militar que tudo começou quando o companheiro, durante o jantar, quebrou o prato que fez a refeição dentro da pia.

Em seguida ele teria tentado agredir a mulher por pelo menos duas vezes. Ao se defender da agressão, ela disse que pegou uma faca de serra de cozinha e desferiu um golpe na direção da vítima.

O homem se defendeu com um dos braços, porém, a mulher diz que não acreditou que havia atingido o marido, pois ele permaneceu em pé e adentrou ao banheiro, sentando no vaso sanitário.

Foi então que ela percebeu que havia sangue no tórax da vítima e imediatamente gritou pedindo socorro permanecendo ao lado dele. A ambulância do município foi acionada e a vítima encaminhada para o hospital da cidade. Ele ainda chegou a ser levado ao hospital Pronto Socorro de Campo Mourão, onde acabou falecendo. A mulher foi detida e encaminhada para a delegacia juntamente com a faca que também foi apreendida.

