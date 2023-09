Feriado: policiamento nas rodovias estaduais gera 5.021 flagrantes de excesso de velocidade

A Operação Independência, do Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná, registrou 5.021 imagens de radar com veículos em excesso de velocidade e 1.971 autos de infração de trânsito, sendo 10 por embriaguez ao volante, com oito presos pelo crime de embriaguez. A fiscalização mais intensa das estradas estaduais começou no dia 6 de setembro e terminou na manhã deste dia 11. Ao todo foram 3.033 veículos abordados em fiscalizações.

A Polícia Militar registrou ainda 67 acidentes, uma redução de 12 casos em relação ao mesmo feriado de 2022 (55). No entanto, houve aumento nos óbitos (de 11 para 12) e de feridos (de 80 para 82). Um dos acidentes aconteceu em Sabáudia, na região Norte, na PR-218, resultando no óbito de duas mulheres.

Na parte criminal, o Batalhão apreendeu cerca de 236 quilos de entorpecentes, três armas de fogo, além de produtos oriundos de contrabando e descaminho no Interior do Estado.

Durante a operação foram intensificadas as fiscalizações com radares e pontos de blitz, principalmente para coibir ou evitar casos de excesso de velocidade e consumo de bebida alcoólica na condução de veículos. Além disso, também foram intensificadas as atividades operacionais voltadas ao combate de crimes em rodovias, inclusive com utilização de cães.

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná (PMPR), coronel Jefferson Silva, esse reforço ajudou nas ações de ordem pública. “Durante o feriado, redobramos nossos esforços para assegurar que todos pudessem aproveitar esse momento de lazer com segurança e tranquilidade”, disse.

LITORAL

As equipes do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) lideraram as ações de segurança no Litoral, contando com o apoio de unidades operacionais do 6º Comando Regional de Polícia Militar (6º CRPM), Comando de Policiamento Especializado (CPE) e Comando de Missões Especiais (CME). A colaboração entre as diferentes unidades permitiu uma abordagem multifacetada para garantir a segurança da comunidade.

As ações incluíram patrulhamento ostensivo em áreas estratégicas, bloqueios policiais para fiscalização de veículos e abordagens a pessoas em locais de maior movimento. Além disso, as equipes da PMPR também se empenharam em atividades de inteligência, visando coibir a prática de ilícitos e fortalecer o combate ao crime em todas as suas formas.

Além disso, as ações de segurança resultaram no atendimento de mais de 700 ocorrências policiais, das mais diversas naturezas. Dezoito pessoas foram detidas nos municípios de Paranaguá, Guaratuba, Matinhos, Antonina, Morretes, Guaraqueçaba e Pontal do Paraná.

Agência Estadual de Notícias