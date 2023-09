Homem sofre várias lesão e tem costelas quebradas após ser agredido com barra de ferro em Mamborê

A Policia Militar de Mamborê foi acionada para deslocar até o Hospital Municipal, onde um homem teria dado entrada com várias lesões pelo seu corpo.

No local, a irmã da vitima contou que seu irmão sofreu agressões desferidas por um homem quando estava andando na rua. Ela disse que um veículo VW Gol de cor prata tentou atropelar seu irmão. Não conseguindo o condutor parou, saiu do veículo com uma barra de ferro e começou a golpeá-lo por

todo seu corpo.

Ele conseguiu correr até a residência de sua irmã e pediu socorro. Ela então encaminhou até o hospital.

Informações repassadas pela Policia Militar ao Portal de Notícias Ubiratã dão conta de que o homem sofre ferimentos graves. Teve as costelas quebradas, hematomas no seu abdômen e um possível

trauma na cabeça, sendo necessário ser encaminhado para Campo Mourão afim de melhores cuidados.

Diante dos fatos e das características, a equipe policial foi até a residência do agressor, porém ele não foi localizado.

Ubiratã Online com informações do 11º BPM