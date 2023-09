Motorista morre em colisão frontal entre van e caminhão na região

O jovem Jean Carlos Silva dos Santos, 28 anos, morreu vítima de um trágico acidente na tarde de ontem, após a van que ele conduzia bater violentamente em um caminhão de leite. O acidente ocorreu na rodovia PR-468, entre Mariluz e Goioerê.

O rapaz trabalhava como entregador de encomendas e tinha almoçado em Goioerê, na casa de um amigo que trabalha na mesma empresa, um pouco antes do acidente. Jean Carlos morava em Cascavel e fazia entregas na região de Goioerê quase todos os dias, havia cerca de um mês.

O acidente ocorreu em um local conhecido como “baixada dos catarinos”, a cerca de três km de Mariluz. De acordo com informações da Polícia Rodoviária, a van invadiu a pista contrária batendo frontalmente contra o caminhão. Jean morreu no local do acidente, enquanto o motorista do caminhão, de 28 anos, ficou gravemente ferido e foi encaminhado pelo Samu ao hospital Santa Casa de Goioerê. Ele mora na cidade de Perobal, na região de Umuarama. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Umuarama.

Fonte: Goionews