PRF Paraná abre a Semana Nacional de Trânsito 2023 no estado

A Polícia Rodoviária Federal promove o evento de abertura da Semana Nacional de Trânsito de 2023 no Paraná na próxima segunda (18). No evento, com a participação de diversos órgãos e entidades, públicas e privadas, serão discutidos e apresentados dados relevantes sobre segurança viária.

Como parte das ações que serão realizadas durante a semana comemorativa, que vai de 18 a 25 de setembro, a PRF também realizará um passeio ciclístico gratuito e aberto a toda a comunidade, no dia 24.

A Semana Nacional do Trânsito é comemorada todos os anos entre os dias 18 e 25 de setembro, conforme disposto no CTB. Em todos os meses do ano, mas de forma concentrada neste mês, os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito empenham-se em suas atividades de educação, fiscalização e engenharia para, de forma conjunta, trabalhar na construção de vias e espaços mais seguros e sustentáveis ambientalmente.

No mesmo período, é comemorada a Semana Nacional da Mobilidade, que celebra o Dia Mundial sem Carro (22 de setembro). O objetivo da Semana é promover a reflexão sobre a forma como nos deslocamos nas cidades e os enormes problemas que o uso excessivo dos veículos pode causar ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade.

Com o tema, No trânsito, escolha a vida, a mensagem para as Campanhas Educativas de Trânsito deste ano direciona as atividades da SNT para a mobilização da sociedade em busca de uma cultura de segurança no trânsito mais sólida e consistente. O cuidado com os mais vulneráveis, o acalmamento do tráfego, a acessibilidade e sustentabilidade são as ideias centrais associadas tanto à Semana da Mobilidade quanto à Semana Nacional de Trânsito, direcionando as campanhas educativas durante este período.

AEN