Adolescente atropela policial, leva tiro e morre no hospital em Araruna

Um fato trágico abalou a cidade de Araruna na noite dessa sexta-feira, 15. O adolescente de 17 anos morreu baleado após atropelar um policial com a moto que pilotava. No revide, o policial atirou e acabou ferindo o rapaz.

De acordo com a Polícia Militar, o incidente começou quando a equipe estava em patrulhamento na área central da cidade e se deparou com uma motocicleta suspeita. Ao tentar abordar o condutor, o jovem se recusou a obedecer à ordem de parada e atropelou um dos policiais, colocando a vida dos agentes em risco.

Foi então que um dos policiais efetuou disparos com o objetivo de evitar a agressão. O agente atropelado foi socorrido e encaminhado ao hospital local, onde recebeu tratamento com várias as lesões decorrentes do atropelamento, inclusive na cabeça.

Após o incidente, a equipe médica do hospital, em Araruna, comunicou a Polícia Militar sobre a presença de um jovem com ferimentos por arma de fogo. A equipe policial foi ao local e acompanhou a situação e, posteriormente, recebeu a informação do falecimento do adolescente no hospital Santa Casa de Campo Mourão.

O comando do 11º Batalhão da Polícia Militar divulgou uma nota para a imprensa, informando sobre o ocorrido: “Não é possível afirmar que os ferimentos resultaram diretamente dos disparos efetuados pelo policial. Conforme informações disponíveis, a vítima foi deixada no hospital por uma parte desconhecida, e não há detalhes sobre como ou quando essa pessoa sofreu os ferimentos que levaram à sua hospitalização. O Comando do 11º BPM reforça que a investigação está em andamento para esclarecer completamente os eventos que ocorreram naquela noite. Foi instaurado um Inquérito Policial Militar para apurar a situação de forma transparente e imparcial. As autoridades competentes estão trabalhando diligentemente para coletar todas as evidências relevantes e obter uma compreensão completa dos eventos que ocorreram”, informou o comando.