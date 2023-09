Município da região abre concurso público com 21 vagas

Para quem busca oportunidade no emprego público, a prefeitura de Quarto Centenário está com inscrições abertas para concurso público com 21 vagas. Também será formado cadastro reserva. As oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições prosseguem até o dia 22 deste mês pelo link: https://ippec.org.br/concursos/concurso/238, A taxa varia de R$ 50,00 a R$ 120,00. Aprovados contratados terão jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais com salários de R$ 1.320,00 a R$ 16.500,00.

De acordo com o edital, as vagas são para Auxiliar de Serviços Gerais – Serviço Braçal (1); Motorista – CNH D (1); Agente Administrativo (2); Fiscal Municipal (1); Operador de Máquinas (2); Técnico de Enfermagem (1); Contador (1); Controlador Interno (1); e Médico Clínico Geral (1).

Há oportunidades também para Nutricionista (1); Oficial Administrativo (1); Procurador Jurídico (1); Professor (5); Profissional de educação física (1); Psicólogo (1); Ajudante Geral – Serviço Interno; Auxiliar de Consultório Dentário; Assistente Social; Engenheiro Civil; Educador Infantil; Farmacêutico; Fisioterapeuta.

A prova será objetiva, prevista para ser aplicada no dia 8 de outubro de 2023. Para alguns cargos também haverá prova prática e prova de títulos. O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Fonte: Tribuna do Interior