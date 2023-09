Colisão entre carro e moto deixa dois feridos na BR 369

Uma colisão envolvendo um veículo Cruze e uma motocicleta foi registrada por volta das 19h00 na BR 369, em Corbélia.

Socorristas foram acionados para prestar atendimento no local onde dois ocupantes da moto tiveram ferimentos moderados e foram encaminhados ao PAM para atendimento médico, segundo informações o condutor do carro não teve ferimentos.

Não temos a informação de como ocorreu a colisão.

Equipes do DER estiveram no local prestando atendimento, sinalizando e orientando o trânsito. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local prestando atendimento e fazendo registro da ocorrência.

O trânsito no local não foi obstruído mas ficou lento durante o atendimento.

Fonte: Portal Corbélia