Médica morre e primo é intubado após serem baleados durante tentativa de roubo em Maringá

A médica Thayani Garcia Silva, de 27 anos, e o primo Jackson Vinicius da Silva, de 29 anos, foram baleados na noite deste sábado (16), após uma tentativa de assalto no bairro Jardim Paulista, em Maringá. A médica não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Já o primo foi intubado e encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital Metropolitano de Sarandi.

De acordo com a Polícia Militar, a médica realizou um jantar em sua residência para alguns familiares. Por volta de 22hs, ela foi levar a avó embora – quando parou o carro na frente da residência e a idosa desceu do automóvel, criminosos armados de pistola deram voz de assalto. Thayani teria se assustado e acelerou o veículo. Um dos criminosos atirou contra o carro.

A médica foi atingida no tórax e mesmo ferida, conseguiu dirigir por alguns metros, até perder a consciência e bater contra a grade de uma residência. O primo da médica escutou o tiro e ao sair para ver o que tinha acontecido se deparou com a avó rendida pelos marginais que tentavam entrar na residência. Jackson tentou defender a avó e acabou sendo baleado no peito.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados para socorrer as vítimas. A médica sofreu uma parada cardiorrespiratória – e as equipes chegaram a realizar manobras de reanimação cardiopulmonar, porém os ferimentos foram incompatíveis com a vida.

Os ladrões fugiram e na fuga deram voz de assalto a um motociclista e levaram a moto da vítima. Porém, a motocicleta acabou estourando o pneu e eles fugiram a pé. Várias equipes da Polícia Militar intensificaram o patrulhamento na região, porém os criminosos não foram presos. No local do crime a polícia recolheu duas cápsulas de pistola .40.

Médica recém-formada

Thayani Garcia era mãe de uma menina de 7 anos e se formou em medicina recentemente. Ela veio de Ji Paraná, em Rondônia, para trabalhar em Maringá.