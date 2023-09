Deputado do Paraná propõe exigência da doação de órgãos de pessoas mortas por policiais

Caso o projeto do parlamentar paranaense seja aprovado, a doação não dependerá do aval familiar em mortes causadas por “confrontos contra ações legítimas do Estado”.

Um projeto de lei que obriga a doação de órgãos das pessoas mortas por confrontos com policiais foi protocolado pelo deputado federal Sargento Fahur (PSD) na Câmara nesta semana.

A intenção é alterar a lei de 1997, que exige a permissão de um parente sobre a doação de órgãos do ente próximo. Ou seja, caso o projeto do parlamentar paranaense seja aprovado, a doação não dependerá do aval familiar para casos em que a morte seja causada por “confrontos contra ações legítimas do Estado”.

Para ser apreciada no plenário, o texto ainda precisa da aprovação de comissões da Casa.

O texto surge enquanto o projeto de lei que trata da “doação presumida de órgãos” está prestes a ser votada no plenário da Câmara Federal. A ideia é fazer com que todo mundo seja doador, até que se pronuncie ao contrário.

Proposta dos deputados Maurício Carvalho (União-RO) e Marangoni (União-SP), o projeto ganhou força devido ao apoio dos familiares do apresentador Fausto Silva, que passou por um transplante de coração.