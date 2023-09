Mãe e dois filhos morrem atropelados por ônibus na saída para Campo Mourão

Uma haitiana de 40 anos e os filhos morreram atropelados na noite deste sábado (16), em cima da faixa de pedestres da rodovia PR-317, em Maringá. O acidente ocorreu defronte ao Ceasa, na saída para Campo Mourão.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Bernite Noel, de 40 anos, os filhos Jean Elias Carries, de 3 anos, e Berdwens Dourlens Noel, 1 ano, tentavam atravessar a rodovia quando foram atingidos possivelmente por um ônibus. As crianças estavam em um carrinho de bebê que ficou retorcido por causa do impacto da batida.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados, porém as três vítimas já estavam em óbito. O motorista causador do acidente fugiu sem prestar socorro. Algumas partes do veículo ficaram no local.

Fonte: Plantão Maringá