Policial Civil de Campina da Lagoa é executado a tiros dentro de veículo

Um Policial Civil, identificado como Wilson Pavão de Souza, foi morto a tiros no interior de Assis Chateaubriand. O crime aconteceu no interior do Distrito de Silveirópolis.

A Polícia Militar recebeu denúncia de que no distrito foram ouvidos disparos de arma de fogo. No local a equipe constatou que um Fiat Palio de cor branca estacionado e com diversas perfurações.

No interior do carro foi localizado o homem já sem vida. Ele estava caído no banco do passageiro com marcas de sangue. No endereço foram localizadas capsulas deflagradas de armas calibre 9mm e .45.

Pavão era de Assis Chateaubriand e atuava na região de Campina da Lagoa.

A investigação está em andamento para esclarecer os detalhes, a autoria e a motivação do crime,